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      Порошенко приїхав голосувати на дільницю: фото і відео

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      Петро Порошенко із дружиною Мариною
      Петро Порошенко із дружиною Мариною / 24 канал

      Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на виборчу дільницю з родиною, аби проголосувати у другому турі президентських виборів.

      Порошенко зазначив, що налаштований переможно, адже "з усією родиною повернулися зі служби Божої, де отримали величезне натхнення від спільної молитви і підтримки людей". 

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      Я пишаюся тим, що в цьому році організовані вибори. У нас вільне волевиявлення громадян. Ми маємо захищену демократичну традицію. Саме це характеризує Україну як європейську державу,
      – сказав Порошенко після голосування.

      Він зазначив, що за 5 років Україна зробила величезний прогрес в інтеграції і повернення нації до сім'ї європейських народів.

      "Я твердо переконаний, що під час цих виборів ми повинні зробити все можливе, щоб наш європейський прогрес і головне – євроатлантична інтеграція – не те, щоб не був зупинений – ми точно цього нікому не дозволимо, і щоб ми навіть не призупиняли шлях наших реформ – європейських і євроатлантичних", – наголосив президент.

      Він наголосив, що те, що відбувається довкола президентських виборів, – не смішно.  

      "Головне – щоб потім не було боляче", – додав кандидат. 

      Порошенко проголосував на виборах у другому турі: фото 24 каналу

      На дільниці стався і невеличкий курйоз. Порошенко подарував ручку одному з членів комісії, бо свою вони не могли знайти.

      Інший кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський теж вже встиг проголосувати у Києві. Проте без інцидентів не обійшлось. Одна з активісток Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досі ґвалтувати країну". 

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 канал
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