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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Порошенко визнав поразку на виборах президента України-2019

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Чинний український гарант Петро Порошенко заявив, що є готовим привітати на виборах президента свого опонента Володимира Зеленського. Також політик наголосив, що він і його команда підставлять плече новообраному президенту у деяких його рішення.

      Відповідно до даних Національного екзит-полу щодо другого туру виборів президента України-2019, перемогу здобув шоумен і лідер «Кварталу 95» Володимир Зеленський – 73,2%. Натомість чинний президент Петро Порошенко здобув лише 25,3% голосів.

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      Найбільше виборців Зеленського підтримали на сході – 87,7%, трохи менше на півдні – 85,4%, 70,3% у центрі та найменше на заході – 57%. За Петра Порошенка найбільше голосів віддали на заході – 41,3%, а найменше на сході – 11,2%. Водночас 28% він отримав у центрі та 13,4% на півдні країни.

      Як наголосив Порошенко на брифінгу після оголошення результатів екзит-полів, ніколи не варто здаватися у великому, також не слід це робити і в малому – якщо це не суперечить честі та здоровому глузду.

      "У 2014 році я отримав країну, на яку насувалася путінська орда. Жодна країна не стояла перед такими викликами, як тоді. Тоді охочих стати президентом було набагато менше... Ніколи не здавайся, чув тоді. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли побачив результати екзит-полів. Хоча вони дають підстави зателефонувати моєму опоненту та привітати його", – підкреслив президент.

      Водночас Порошенко прийняв результати екзит-полів як остаточні. Однак, каже гарант, поки з політики йти не збирається.

      Але я завжди маю пам’ятати, що завтра настане 22 квітня… З 22-го нам потрібно об’єднатися та боронити Україну, і нам потрібні спільні зусилля. Вже наступного місяця я залишу посаду голови держави – так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення,
      – зазначив чинний президент.

      За його словами, особисто він і вся його команда є готовими підставити плече президенту у всіх його рішеннях, що відповідатимуть національним інтересам України та наближатимуть нас до Євросоюзу та НАТО.

      "І між офіційним оголошенням результатів і перед інавгурацією я є готовим без жодних обмежень витрачати будь-який час, аби допомогти новому президенту увійти у курс справ у найменших деталях. Більше того, я є готовим передати йому всю мережу міжнародної підтримки Україн", – додав Порошенко.

      Також політик наголосив, що вибори пройшли чесно.

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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