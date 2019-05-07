Порошенко призначає військових, на яких може розраховувати за певних умов, – експерт

Зміна головнокомандувача ООС – спроба Порошенка створити кадрові труднощі для Зеленського в армії. Порошенко призначає тих, на кого може розраховувати.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За його словами, Порошенко тягне час, щоб евакуювати свої політичні, комерційні і корупційні структури. З цим пов'язані і скандали навколо дати інавгурації Зеленського. Порошенко, зауважує політолог, не був готовий до скандальної поразки на виборах. Чинний президент розраховував на інші цифри і думав, що стане робити те, що добре вміє: торгуватися. Втім, при таких результатах виборів сенсу торгуватися з Порошенком нема.

Порошенко знімає генералів, щоб поставити Зеленського перед проблемою нових призначень. У разі загострення політичної ситуації він може на них розраховувати. Порошенко мислить не тільки поняттями виборчого права, але й прихованого військового перевороту,

– наголошує Віктор Небоженко.

Які кадрові призначення зробив Порошенко? Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил, і призначив на його місце Олександра Сирського. За час перебування на цій посаді Наєва, українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.



На це призначення вже відреагували у команді новообраного президента Володимира Зеленського. Його радник з питань безпеки та оборони Іван Апаршин зауважив, що Сирський – гідна людина і професійний генерал. Але не зрозуміло, чому чинний глава держави зробив це призначення саме зараз, після виборів президента.

Як додає фахівець, Порошенко розуміє владу так, що вона дістається не тільки в результаті виборів і інавгурації, а й попри це.

Що відомо про Олександра Сирського?До початку АТО він був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою, а в 2010-х – першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО. Після початку війни на Донбасі Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.