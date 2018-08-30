Порошенко призначив 3 суддів до Верховного суду

Президент України Петро Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду України.

Відповідні укази оприлюднено на сайті Адміністрації президента.

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Так, указом №261/2018 Сергій Слинько призначений на посаду судді Верховного суду у Касаційний кримінальний суд відповідно до частини п’ятої статті 126 та частини першої статті 128 Конституції України, статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Указом №260/2018 Вікторію Мацедонську призначено суддею Верховного суду у Касаційному адміністративному суді.

А указом №259/2018 посаду судді Верховного суду у Касаційному цивільному суді обійняла Валентина Симоненко.

Як зазначає "Громадське", Валентину Сімоненко призначили суддею ВС попри висновки Громадської ради доброчесності.

У висновку Вищої ради правосуддя щодо неї ідеться про "стійкі зв’язки" з окупованим Кримом і періодичні поїздки на його територію. Також Сімоненко не внесла в декларацію низку фірм тодішнього чоловіка, а деякі її дії на посаді голови Ради Суддів "руйнували авторитет судової влади" в Україні.

Сергій Слинько також отримав негативний висновок від Громадської ради доброчесності. Зокрема, зазначається, що в 2013 році він був у складі касаційної колегії суддів, яка залишила в силі обвинувальний вирок стосовно Юрія Луценка.