Порошенко призначив екс-голову Нацради Артеменка на нову посаду

Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Раніше Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

"Постановляю: призначити Артеменко Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", – мовиться в опублікованому 7 травня указі глави держави.

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4 травня Порошенко своїм указом звільнив Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Перед цим Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку.

Новим членом Нацради став Володимир Горковенко, який раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

Що відомо про Юрія Артеменка? Український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України 4 та 5 скликань. Очолював Запорізьку облдержадміністрацію у 2005 році. У 2013 році став заслуженим журналістом України, а в 2014 – потрапив до списку "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус".