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Порошенко призначив голів управлінь СБУ у низці регіонів України

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Порошенко призначив голів управлінь СБУ у низці регіонів України
Порошенко призначив голів управлінь СБУ у низці регіонів України / File.liga.net

Президент України Петро Порошенко призначив начальників Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, управлінь СБУ в Херсонській і Дніпропетровській областях.

Про це свідчать відповідні укази від 15 червня, опубліковані на сайті глави держави.

Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим став Олександр Шмитько.

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Головне управління СБУ в Херсонській області очолив Едуард Кріцин, а Головне управління СБУ в Дніпропетровській області – Андрій Олійник.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко СБУ Новини Криму Новини Херсона Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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