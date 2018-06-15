Порошенко призначив голів управлінь СБУ у низці регіонів України

Президент України Петро Порошенко призначив начальників Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, управлінь СБУ в Херсонській і Дніпропетровській областях.

Про це свідчать відповідні укази від 15 червня, опубліковані на сайті глави держави.

Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим став Олександр Шмитько.

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Головне управління СБУ в Херсонській області очолив Едуард Кріцин, а Головне управління СБУ в Дніпропетровській області – Андрій Олійник.