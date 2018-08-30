Порошенко призначив голову передвиборчого штабу

Передвиборчий штаб Петра Порошенка очолює перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук. На початку серпня про це було оголошено всім політичним гравцям в оточенні президента.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

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За даними виидання, штаб Порошенка буде виглядати приблизно так як у 2014 році.



Віталій Ковальчук

Також Порошенко затвердив стратегію, яку йому підготував технолог народний депутат від БПП Ігор Гринів.

Гринів відповідає крім того за змістове наповнення рекламних роликів та бордів. Його авторству належать борди, які зараз висять у центрі Києва.

Народний депутат від БПП Сергій Березенко займається агітаційними мережами.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії у 2014 році з командою політтехнолога зі США Пола Манафорта, якого судять за підозрою у фінансових злочинах.