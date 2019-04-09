Порошенко призначив Кривоноса головою комісії, яку раніше очолював Гладковський

Президент України Петро Порошенко призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Про це свідчить підписаний 9 квітня указ президента "Про зміну в персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю".

Читайте також: Хто такий Сергій Кривонос: біографія нового заступника секретаря РНБО

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Раніше цю посаду займав перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський. Він був звільнений з посади через участь у корупційному скандалі в оборонному секторі України.

Новина доповнюється...