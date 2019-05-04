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      Порошенко призначив нового члена Нацради з питань теле- і радіомовлення

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      Володимир Горковенко – новий член Нацради
      Володимир Горковенко – новий член Нацради / Фото з соціальних мереж

      Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка.

      Відповідний указ з'явився 4 травня на сайті глави держави.

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      Відомо, що Володимир Горковенко раніше працював завідувачем відділом в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

      До слова, Петро Порошенко 4 травня підписав указ про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради. Артеменко заявив, що йде у відставку за два місяці до закінчення строку своїх повноважень. Серед причин – "людська втома" і пропозиція перейти на іншу роботу.

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      Теги: Новини політики Новини України Медіа Суспільне Телебачення Журналісти Петро Порошенко
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