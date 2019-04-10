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      Порошенко призначив новим заступником голови Держприкордонслужби Юрія Греська

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      Юрій Гресько – новий заступник голови Держприкордонслужби
      Юрій Гресько – новий заступник голови Держприкордонслужби / dpsu.gov.ua

      Президент України Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби України Юрія Петровича Греська.

      Відповідний указ президента України №115/2019 від 10 квітня 2019 року оприлюднено на сайті Адміністрації президента.

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      4 квітня Петро Порошенка підписав указ про звільнення Василя Серватюка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, причина звільнення в указі вказана не була.

      Сьогодні, 10 квітня, президент підписав указ про призначення на посаду Юрія Греська.

      гресько порошенко указ президента
      Указ Петра Порошенка

      До слова, напередодні Порошенко призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. До цього цю посаду обіймав Олег Гладковський.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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