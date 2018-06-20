Порошенко призначив Петра Литвина послом
Президент України Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Про це стало відомо з опублікованого указу на сайті президента України.
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Відповідний указ №170 опубліковано 19 червня 2018 року.
Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія,
– повідомляється на сайті.
Додамо, що Петро Литвин був командувачем 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України з травня 2012 року.
Джерело: 24 Канал
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