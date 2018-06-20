Порошенко призначив Петра Литвина послом

Президент України Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Про це стало відомо з опублікованого указу на сайті президента України.

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Відповідний указ №170 опубліковано 19 червня 2018 року.

Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія,

– повідомляється на сайті.

Додамо, що Петро Литвин був командувачем 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України з травня 2012 року.