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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Призначено суддів Вищого антикорупційного суду

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      Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду
      Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду / Фото з відкритих джерел

      Президент Петро Порошенко підписав укази, якими призначив на посади 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

      Петро Порошенко сказав, що попри те, що суд ще не створений, для його діяльності вже виділені відповідні приміщення.

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      Президент додав, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді. Серед них будуть і судді, і науковці і адвокати.

      У вас є всі важелі та інструменти, щоби бути успішними,
      – додав Порошенко.

      Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.

      З повним переліком кандидатів можна ознайомитися на сайті ВРП.

      Напередодні Вища рада правосуддя розглянула 39 кандидатів на посади до Антикорупційного суду та внесла подання президенту про призначення 35 з них.

      Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду: дивіться відео

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:
      - кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

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      Теги: Новини України Новини політики Вища рада правосуддя Антикорупційний суд Судді Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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