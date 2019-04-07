Порошенко призначив Зеленському дату дебатів на "Олімпійському"

Кандидат у президенти Петро Порошенко закликав кандидата Володимира Зеленського 14 квітня з'явитися на стадіоні "Олімпійський" для проведення дебатів перед другим туром виборів.

"Хочу наголосити, що 14 квітня, у наступну неділю, я на Республіканському стадіоні ("Олімпійському", – ред.), саме там де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном", – заявив Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

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Він закликав приходити на стадіон глядачів та всі телеканали, щоб дебати були проведені, "як хотів Володимир Зеленський".

Зійти з цієї позиції буде безвідповідально по відношенню до країни та по відношенню до виборців,

– сказав Порошенко про ймовірну відмову Зеленського від дебатів.

Він також висловився за змістовну дискусію.

"Принципово для майбутнього держави, щоб була обґрунтована, змістовна дискусія, а програє не той, хто зайняв друге місце, а в разі неправильного вибору, коли люди помилилися, не знаючи змісту, програє країна, вона позбавлена майбутнього", – сказав Порошенко.

7 квітня Центральна виборча комісія завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та Порошенком.

Дебати між Порошенком та Зеленським: що про це відомо? Порошенко викликав Зеленського на дебати після результатів екзит-полів першого туру виборів. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, натомість здав тести у лабораторії Eurolab. За результатами аналізів в організмах обох кандидатів ні алкоголю, ні наркотиків не виявили.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу це мало б бути 19 квітня. Дебати мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин.



Проте з 19 по 21 квітня на "Олімпійському" запланований Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ". Тож, ймовірно, саме тому Порошенко і закликає Зеленського провести дебати раніше, 14 квітня.