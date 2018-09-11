Порошенко про теракт 11 вересня: Схиляємо голову перед пам’яттю невинно вбитих

В день пам'яті жертв серії терористичних атак у США 11 вересня, що трапилися у 2001 році, Президент України Петро Порошенко заявив, що наша держава "спільно з дружнім американським народом схиляє голову перед пам’яттю невинно вбитих у страшній трагедії".

Про це Порошенко написав у своєму Facebook.

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Президент України зазначив, що горе, яке ця трагедія "принесла у тисячі сімей, донині відгукується болем у серцях по всьому світу".

В одну мить змінилися і наше ставлення до терористичної загрози. Тероризм не знає кордонів, як і не нехтує засобами для досягнення своїх брудних цілей. Розрахунок завжди цинічний – залякати і посіяти паніку. Український народ відчуває це сповна, коли зрощені російською рукою терористичні групи методично і цілеспрямовано нищать Донбас,

– мовиться у дописі глави Української держави.



До слова, у вівторок у США вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту 11 вересня 2001 року.

Що трапилося під час теракту 11 вересня? Теракт також відомий як 9/11. В цей день у США пройшла серія координованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда" за допомогою пілотованих літаків. Так, 19 терористів захопили у США 4 пасажирські лайнери і скерували їх на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і Петагону. Літаки врізалися у два найвищих нью-йоркських хмарочоси з різницею в 17 хвилин. Друге зіткнення вже знімали телекамери, які встигли прибути на місце події після першого.



В результаті терактів загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували у зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 рятувальників. Серед загиблих було 12 українців за походженням.