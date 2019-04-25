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      Порошенко про закон про мову: це – ще один крок на шляху нашої ментальної незалежності

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      Петро Порошенко прокоментував схвалення закону про українську мову
      Петро Порошенко прокоментував схвалення закону про українську мову / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко назвав ухвалений 25 квітня закон про українську мову історичним, рівним відновленню армії і отриманню Томосу.

      25 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації. Українською мовою муситимуть розмовляти всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином держави.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      "Ухвалення Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – це справді історичне рішення, яке стоїть поряд з відновленням нашої армії та отриманням автокефалії Православною церквою України", – написав Порошенко на своїй Facebook-сторінці.

      Він наголосив, що українська мова – це символ нашого народу, держави та нації. Президент подякував усім, хто брав участь у розробці, підготовці та реалізації мовного закону, народним депутатам – за голоси "за", та всім українцям за підтримку.

      Це – ще один надважливий крок на шляху нашої ментальної незалежності,
      – зауважив Порошенко.

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      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні
      91415
      Теги: Новини України мовне питання Верховна Рада Законодавство Українська мова Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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