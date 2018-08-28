Порошенко про заяву Додона щодо діалогу: Чекаємо на тверду позицію щодо незалежності України

Україна також є готовою до діалогу, щоправда, перш за все, Молдова має визнати територіальну цілісність України, включно з питанням окупованого Криму.

Про заявив український президент Петро Порошенко у рамках виступу на нараді керівників закордонних дипустанов.

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"Днями президент Молдови заявив, що він є готовим до діалогу. Я зі свого боку, теж хочу заявити, що я завжди підтримував таку можливість. Ми маємо дуже плідні стосунки на міжурядовому рівні", – зазначив він.

За словами українського гаранта, про вищезазначені слова добре відомо очільнику держави Молдова, як і про очікування президента Порошенка, офіційного Києва на абсолютно чітку підтримку територіальної цілісності, незалежності України, включно з Кримом.

"Чекаємо на відповідну тверду позицію від наших сусідів", – додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Ігор Додон, який є відомим своєю проросійською позицією, заявляв, що є відкритим до будь-яких контактів з Україною.