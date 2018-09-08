Порошенко пропонує внести зміни до Конституції: з'явилася реакція НАТО

У Північноатлантичному альянсі підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

Про це заявив офіційний представник штаб-квартири НАТО, коментуючи внесення Президентом України пропозиції про зміни до Конституції щодо закріплення незворотності європейського і євроатлантичного курсу держави, передає "Укрінформ".

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Ми тверді у нашій підтримці права України вирішувати своє власне майбутнє і зовнішньополітичний курс, вільно, без зовнішнього втручання,

– наголосив представник НАТО.

В Альянсі також відзначили, що Україна відновила свої євроатлантичні прагнення, тому рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що держава у майбутньому набуде членства в НАТО, залишаються незмінними.

Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).