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      Порошенко просить СБУ розібратися в неефективних "перемовинах" Медведчука

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      Порошенко просить СБУ розібратися в неефективних "перемовинах" Медведчука
      Порошенко просить СБУ розібратися в неефективних "перемовинах" Медведчука / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко звернувся до СБУ. Він просить перевірити, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників.

      Порошенко в ефірі "Радіо НВ" зазначив, що не вважає діяльність кума президента Росії ефективною.

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      Порошенко додав, що чекатиме на доповідь від СБУ у четвер, 11 квітня. Президент сказав, що "де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна".

      Кількість українських політв'язнів у Росії наближається до 100.

      Він наголосив, що до компетенції Медведчука не належить "визначати, що і як робити Україні".

      У нього була одна функція – звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і у в’язницях Росії. Останній раз це відбулось в грудні місяці 2017 року. Назвати це ефективним точно не можна,
      – сказав Петро Порошенко.

      У грудні 2018 року президент Росії заявив, що Віктор Медведчук їздив до Москви, аби обговорити питання звільнення українських військових, захоплених 25 листопада у Керченській протоці. Нещодавно Медведчук разом з Бойком літали в Москву на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим.

      Що відомо про політ Бойка та Медведчука до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".

      ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви.Бойко та Медведчук могли перетнути кордон з Росією незаконно Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Віктор Медведчук Україна – Росія Українці в полоні РФ СБУ
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