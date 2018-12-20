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      Порошенко провів зустріч з воїнами 72-ї механізованої бригади у районі проведення ООС

      432 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скріншот

      Президент України Петро Порошенко прибув у район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі та провів зустріч з воїнами 72-ї механізованої бригади.

      Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      Щиро вдячний воїнам 72-ї механізованої бригади. Виявляючи мужність і відвагу, ви надійно утримуєте позиції, захищаючи Україну від російських загарбників,
      – написав Порошенко.

      Він такок зауважив, що лінія оборони України укріплена максимально, а українські воїни у будь-який момент готові дати адекватну відповідь на провокативні дії агресора.

       

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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