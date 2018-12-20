Порошенко провів зустріч з воїнами 72-ї механізованої бригади у районі проведення ООС

Президент України Петро Порошенко прибув у район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі та провів зустріч з воїнами 72-ї механізованої бригади.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Порошенко звільнив Богомолець з посади радниці президента

Щиро вдячний воїнам 72-ї механізованої бригади. Виявляючи мужність і відвагу, ви надійно утримуєте позиції, захищаючи Україну від російських загарбників,

– написав Порошенко.

Він такок зауважив, що лінія оборони України укріплена максимально, а українські воїни у будь-який момент готові дати адекватну відповідь на провокативні дії агресора.