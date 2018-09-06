Порошенко проводить зустріч з фракцією БПП та урядом у "Заліссі"
Ввечері 6 вересня президент України Петро Порошенко проводить зустріч із фракцією Блок Петра Порошенка та представниками уряду у резиденції "Залісся", під Києвом.
Про це повідомляє "Громадське".
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Зазначається, що о 20:00 до державної резиденції "Залісся" прибували автомобілі народних депутатів від Блоку Петра Порошенка.
Перед в'їздом до резиденції автомобілі перевіряли співробітники Державного управління охорони та Національної поліції звіряючи прибулих зі списками запрошених. Через це на під'їзді до резиденції утворилася довго колона автомобілів.
Автомобілі перевіряли співробітники Державного управління охорони
Джерело: 24 Канал
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