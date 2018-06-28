Порошенко розповів, коли подасть правки до Конституції про вступ в ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко готовий подати до Верховної Ради поправку у преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО", – написав Порошенко.

Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

Він також висловив переконання, що тепершній склад Верховної Ради проголосує ці правки.

"Можливість зібрати триста голосів за таке важливе рішення в нинішньому складі Верховної ради, я твердо в цьому переконаний, є", – підкреслив президент