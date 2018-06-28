Порошенко розповів, коли подасть правки до Конституції про вступ в ЄС і НАТО
Президент України Петро Порошенко готовий подати до Верховної Ради поправку у преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.
Про це він написав у своєму Twitter.
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"Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО", – написав Порошенко.
Він також висловив переконання, що тепершній склад Верховної Ради проголосує ці правки.
"Можливість зібрати триста голосів за таке важливе рішення в нинішньому складі Верховної ради, я твердо в цьому переконаний, є", – підкреслив президент
Джерело: 24 Канал
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