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Порошенко розповів про результати боротьби з корупцією на саміті Україна – ЄС

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Триває саміт Україна – ЄС
Триває саміт Україна – ЄС / Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко зустрівся під час саміту з головою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Вони наголосили, що ЄС пішов на численні поступки Україні й очікує, що вже у найближчі тижні депутати проголосуються за закон, який має дати старт створенню Вищого антикорупційного суду.

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Наші західні партнери також підкреслили, що Європейська Рада буде підтримувати український народ, який вимагає реформ. Зокрема продовжуватиме тиск на Російську Федерацію.

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Наприклад, кілька днів тому лідери ЄС одноголосно погодилися продовжити на 6 місяців економічні санкції проти Росії.

Чим більше економічне зростання в Україні, тим, звичайно, ми розширятимемо підтримку. Реформи у боротьби з корупцією – це надзвичайно важливий процес. Ми повинні удосконалити деякі деталі цього законодавства. І зробити це протягом наступних днів і тижнів,
– сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Окрім того, буквально кілька годин тому Євросоюз погодився виділити Україні 1 мільярд євро чергової макрофінансової допомоги.

Протягом минулих кількох років ми створили структури, які визнані світом. Це САП, НАБУ і НАЗК та першими запустили електронні декларації. У нас є практичний результат. Наші результати у боротьбі з корупцією визнані світом в енергетичному секторі, у банківському секторі,
– зазначив президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС назвав суму збитків, які понесла Україна через російську агресію. Глава держави підкреслив, що економічні збитки становлять 100 мільярдів євро.

Теги: Новини політики Євросоюз Новини України Петро Порошенко Саміт Україна – ЄС Корупція НАБУ САП НАЗК
Джерело: 24 канал
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