Порошенко розповів, про що домовився з главою Держдепу у Давосі

Президент України Петро Порошенко похвалився, що під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном домовився про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Запрацювати така комісія має уже в березні. Про це Петро Порошенко розповів журналістам під час брифінгу в останній день роботи Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Сьогодні домовилися про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства. У березні відбудеться 10 років як вона заснована, дуже давно не було засідань і в березні ця комісія відбудеться,

– уточнив український президент.

З Рексом Тіллерсоном домовились про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства між Україною та США



В березні 2018 року відбудеться найближче засідання — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 січня 2018 р.

Порошенко також зазначив, що під час зустрічі з держсекретарем США домовилися скоординувати дії у сфері оборони і безпеки.

"З держсекретарем США Рексом Тіллерсоном домовилися про координацію дій в оборонно-безпековій сфері. Вдячний за повну підтримку США в Раді безпеки ООН і продовження політики санкцій проти РФ", – написав Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

З Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном домовились про координацію дій в оборонно-безпековій сфері. Вдячний за повну підтримку США у Раді бзпеки ООН та продовження політики санкцій проти РФ pic.twitter.com/18syNuiz4i — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 січня 2018 р.

Він запевнив журналістів, що співпраця Києва і Вашингтона полягає не тільки у наданні Збройним силам України летального озброєння від США.

Під час зустрічі з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном говорили про те, що американські інвестори помічають позитивні зміни в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією



Також подякував Держсекретареві за надання Сполученими Штатами оборонної зброї Україні pic.twitter.com/aty7zeuQgG — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 січня 2018 р.

Говорячи ж про терміни поставки США летального озброєння Україні, Порошенко сказав, що дати йому відомі, проте зі зрозумілих міркувань він їх озвучувати не буде.

Як тільки дізналися, що Україна отримала новітню зброю, кардинально змінилася поведінка російських військових і бойовиків ... обережніше підходять до лінії зіткнення,

– сказав Порошенко.