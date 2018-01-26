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Порошенко розповів, про що домовився з главою Держдепу у Давосі

20:06, сьогодні 220 Читать новость на русском
Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі
Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі / Getty images

Президент України Петро Порошенко похвалився, що під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном домовився про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Запрацювати така комісія має уже в березні. Про це Петро Порошенко розповів журналістам під час брифінгу в останній день роботи Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Сьогодні домовилися про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства. У березні відбудеться 10 років як вона заснована, дуже давно не було засідань і в березні ця комісія відбудеться,
– уточнив український президент.

Порошенко також зазначив, що під час зустрічі з держсекретарем США домовилися скоординувати дії у сфері оборони і безпеки.

"З держсекретарем США Рексом Тіллерсоном домовилися про координацію дій в оборонно-безпековій сфері. Вдячний за повну підтримку США в Раді безпеки ООН і продовження політики санкцій проти РФ", – написав Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

Він запевнив журналістів, що співпраця Києва і Вашингтона полягає не тільки у наданні Збройним силам України летального озброєння від США.

Говорячи ж про терміни поставки США летального озброєння Україні, Порошенко сказав, що дати йому відомі, проте зі зрозумілих міркувань він їх озвучувати не буде.

Як тільки дізналися, що Україна отримала новітню зброю, кардинально змінилася поведінка російських військових і бойовиків ... обережніше підходять до лінії зіткнення,
– сказав Порошенко.

Теги: Новини США Новини України Новини політики Петро Порошенко Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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