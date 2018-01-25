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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Порошенко розповів, про що хоче поговорити з Трампом під час зустрічі у Давосі

22:37, 25 січня 249 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко з робочим візитом перебуває на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Туди ж прибув і Президент США Дональд Трамп. Між лідерами обох країн можлива зустріч.

Зазначимо, що напередодні глава МЗС України Павло Клімкін казав, що Порошенко і Трамп проведуть зустріч на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме 23-26 січня.

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Як заявив сам Порошенко, перебуваючи у Давосі, він планує обговорити питання щодо співпраці зі США.

"Ми обговоримо різні питання щодо співпраці зі США в області економіки, безпеки, зокрема, щодо поставок оборонної зброї, підтримки українських реформ. А також щодо миротворців, які повинен ввести Радбез ООН в східні регіони моєї країни, щоб зупинити вбивства українців, що здійснюються росіянами", – розповів Порошенко в коментарі виданню Bloomberg.

При цьому Порошенко запевнив, що в нього точно відбудеться зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Давос Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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