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Порошенко розповів, як покарають організаторів незаконних виборів президента Росії в Криму

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Більше того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і питань політики безпеки – віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні.

При цьому президент закликає Європейський Союз до аналогічних кроків.

"У контексті російських президентських виборів наступної неділі я чітко заявив, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях і введе санкції проти осіб, причетних до організації виборчого процесу. Я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів в Росії, чинний глава Кремля Володимир Путін 14 березня планує відвідати окупований Крим та Севастополь. Це буде остання поїздка російського лідера перед виборами, призначеними на 18 березня.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Вибори в Росії 2018 Новини Криму Санкції
Джерело: 24 Канал
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