Порошенко схвалив закон про інтелектуальну власність УЄФА під час фіналу ЛЧ-2018

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018", схвалений Верховною Радою 22 травня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Метою цього закону є визначення системи основних заходів, спрямованих на створення належних умов для забезпечення охорони і захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, а також на запобігання паразитичного маркетингу під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2018 року.

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Новий закон дасть можливість на державному рівні удосконалити процес організації і проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА і фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом врегулювання відносин з набуття прав інтелектуальної власності УЄФА, які безпосередньо пов'язані з проведенням цього чемпіонату, здійснення захисту та охорони цих прав.

Закон набуває чинності з дня його опублікування і втрачає чинність з дня завершення надзвичайного періоду (1 червня 2018 року).

Зазначимо, що це не торкнеться пункту, яким вводиться адміністративна відповідальність за продаж уповноваженою особою квитків на фінальні матчі Ліги Чемпіонів УЄФА або Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, що втрачає чинність 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2018 відбудеться в Києві 26 травня. Вирішальний футбольний матч розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 21:45.