Порошенко скликає РНБО: розглянуть захист інтересів України в Азовському морі

У четвер, 6 вересня, Рада національної безпеки і оборони України в таємному режимі розгляне питання про невідкладні заходи щодо забезпечення захисту національних інтересів держави в Азовському морі.

Про це на відкритому засіданні РНБО заявив президент Петро Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

25 канал повідомляв, що Росія перед Керченською протокою заблокувала понад 150 іноземних кораблів, які йшли в українські порти. Через це 28 серпня Порошенко заявив про підготовку до скликання РНБО.

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Сьогодні ми розглянемо в таємному режимі питання про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів в акваторії Азовського моря. Запропоновано відповідні ініціативи і узгоджена необхідна координація дій,

– сказав президент.

До слова, глава Меджлісу кримськотатарського народу та нардепа України Рефат Чубаров вимагає провести спецзасідання РНБО та обговорити ситуацію із хімічним викидом, який трапився в Армянську.