Порошенко скликає військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі

Президент України Петро Порошенко скликає військовий кабінет через ескалацію в Азовському морі.

Відповідну інформацію оприлюднив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Twitter.

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Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 листопада 2018 р.

За інформацією джерел 24 каналу, зібрання заплановане на 22:00.

Додамо, що за останньою інформацією, спецназ Росії захопив українські кораблі у Азовському морі. Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки.

Також є інформація про двох поранених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.