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Порошенко скоординував з Мей дії щодо співпраці в обміні розвідданими

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Порошенко скоординував з Мей дії щодо співпраці в обміні розвідданими
Порошенко скоординував з Мей дії щодо співпраці в обміні розвідданими / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко скоординував з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей дії щодо співпраці в обміні розвідувальними даними. Відбулося це під час телефонної розмови Порошенка та Мей.

Про це український президент розповів в інтерв’ю телеканалам, повідомляє УНІАН.

"Перш за все я висловив підтримку щодо дій Великої Британії у зв’язку з хімічною атакою проти Британії і громадян Британії зі сторони РФ, скоординували наші дії щодо співпраці в обміні розвідданими, щодо військової, військово-технічної співпраці, підтримки Великою Британією питань санкцій проти РФ", – сказав Порошенко.

До слова, в цьому ж інтерв’ю Президент України заявив, що на запланованій зустрічі лідерів Німеччини, Франції та України в Аахені у травні 2018 року буде розглянуто, зокрема, питання безпеки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Петро Порошенко Великобританія Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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