Порошенко скуповує голоси під виглядом роздачі бюджетної матеріальної допомоги

У місцевих бюджетах на 2019 рік у декількох регіонах України різко збільшилися суми на надання адресної допомоги населенню.

Фактично ці кошти використовуються для підкупу виборців, йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Читайте також: Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців

На початку лютого 2019 року Дніпровська міська рада виділила додаткові 140 мільйонів гривень на надання адресної матеріальної допомоги жителям міста, які перебувають у складних життєвих обставинах. У місцевому бюджеті ці кошти були зняті з ремонту школи, лікарні та стадіону.



У Дніпрі кошти були зняті з ремонту школи, лікарні та стадіону



Дніпровська міська рада виділила додаткові 140 мільйонів

У порівнянні з минулими роками, сума на матеріальну допомогу зросла майже вдесятеро. Одночасно з цим міська рада максимально спростила порядок її видачі й прибрала з положення підстави для відмови – а саме, якщо людина подала неповний пакет документів або має досить високі доходи.

Після цих змін, щоб отримати матеріальну допомогу, стало достатньо лише написати заяву, подати копію паспорту і копію ідентифікаційного коду.

Вона повинна була йти на непрямий підкуп бюджетників. Чому - тому що буквально за декілька днів до цього ми зазняли, як у міській раді, просто у приміщенні, де відбуваються сесії, збирають бюджетників і агітують їх за чинного президента,

– розповідає голова ГО “Громадський контроль” Артем Романюков.

Коли мешканці Дніпра почули про роздачу коштів, під міськвиконкомом почали збиратися величезні черги охочих їх отримати. І міська рада була змушена терміново повернути старий порядок видачі матеріальної допомоги і просити підтверджувальні документи. Проте, за даними активістів, бюджетникам все ще продовжують давати її за спрощеною процедурою. Для цього їх просять заповнювати заяви "заднім числом".



Гроші нараховували "заднім числом"

Аналогічні черги на початку року були зафіксовані і на Одещині. Там також роздавали по одній тисячі гривень за спрощеною процедурою. Одеська обласна рада накинула на матеріальну допомогу населенню додаткові 90 мільйонів гривень. У порівнянні з минулими роками, сума знову збільшилася вдесятеро. Роздавати ці кошти планують пенсіонерам із пенсією до 2,5 тисяч гривень.



В Одесі роздавали гроші за спрощеною процедурою

Кошти на матеріальну допомогу населенню щороку закладаються у бюджети всіх областей та населених пунктів. У багатьох місцях ці цільові програми мають назву “Турбота”. Але у рік виборів їх фінансування збільшилося в рази.

Про черги бажаючих отримати матеріальну допомогу пишуть і на Миколаївщині. У 2,5 рази збільшився бюджет на неї у місті Херсоні, вп’ятеро - у Києві. Збільшилися суми коштів на неї також і в районних бюджетах. Наприклад, безпрецендентну суму – близько 9 мільйонів – заклали цього року у містечку Василькові на Київщині.



У 2,5 рази збільшився бюджет на неї у місті Херсоні, вп’ятеро - у Києві

Для порівняння, 9 мільйонів у маленькому містечку – це на 30% більше, ніж закладено в обласному центрі Полтаві. Цих коштів достатньо, щоб роздати по 1000 гривень кожному четвертому васильківцю. За фактом підкупу виборців по програмі “Турбота” у Василькові зараз розслідує кримінальну справу поліція.

Журналісти Bihus.Info дістали списки жителів містечка, які отримували матдопомогу, і поспілкувалися з цими людьми. Деякі з них розповіли, що про можливість отримати гроші дізналися під час передвиборчих соцопитувань. Щодо підкупу виборців у Василькові були залучені агітатори “провладного кандидата”, озвучував на ефірах і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також перевірка показала, що у списках на допомогу зустрічаються і доволі матеріально забезпечені люди, які її не потребують. Інші дійсно просили гроші на лікування, але змушені чекати їх з кінця минулого року.

На початку березня, коли гроші почали приходити, ми знову поспілкувалися з людьми по телефону від імені представників міськвиконкому. На питання, за кого вони будуть голосувати на виборах, більшість відповідали фразою "Як і домовлялися", що може свідчити про підкуп. А один мешканець Василькова озвучив також ім’я конкретного кандидата – "за Петра Порошенка".



Мешканець Василькова озвучив також ім’я конкретного кандидата – за "Петра Порошенка"

З коментарем стосовно підкупу виборців за бюджетні кошти ми зверталися до Адміністрації Президента, там свою причетність заперечили.

Дивіться відео повного випуску "Наші гроші з Денисом Бігусом":