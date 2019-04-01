Чи вплинуть дебати кандидатів на їх рейтинги: чому мовчить кандидат Зеленський

Теледебати могли б розставити крапки над "і" у багатьох питаннях, які виникають у суспільства до одного з лідерів президентської гонки. Проте, він всіляко уникає спілкування з експертами та журналістами. Яка вірогідність проведення дебатів між Порошенком і Зеленським та наскільки реально вони могли б змінити рейтинги, дізнавалась журналістка 24 каналу.

Може, але не зобов’язаний

Головна проблема проведення телевізійних дебатів кандидатів у президенти полягає в тому, що діюче законодавство не передбачає їх обов’язкової участі. Тож бажання прихильників і опонентів Володимира Зеленського почути його думку з багатьох ключових питань, вірогідніше за все, залишиться нездійсненим. Зрозуміти "кандидата Зе" нескладно: після невдалої дискусії його рейтинг може зазнати суттєвих втрат.

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На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, дебати зможуть вплинути переважно на рейтинги Петра Порошенка. Перед ним стоятиме наступне завдання: боротьба за протестний, але патріотичний електорат – власне, за мислячого виборця, для якого важливе питання змісту кампанії.

Для Володимира Зеленського дебати також матимуть значення: йому важливо довести західній Україні й патріотичній частині електорату, що він не становить загрози для національного суверенітету. Також йому необхідно спростовувати чимало міфів, зокрема, від команди Петра Порошенка та російських акторів, які намагаються його тролити (ролики на підтримку Зеленського від російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, а також від Миколи Азарова). Він активно відхрещується від них, але крапку в цій історії зможуть поставити дебати,

– додає Андрій Юсов.



Володимир Зеленський має ще довести, що не становить загрози суверенітету України

Міфічний кандидат

Попередньо Володимир Зеленський, начебто, дав згоду на участь в дебатах.

В другому турі громадський тиск буде настільки великий, що уникнути дебатів уже буде неможливо. Думаю, що Зеленський, як досвідчений медійник, знайде зручну для нього форму дебатів: умовно кажучи, дискутуватиме на своїй території. Не відкидаю, що команда Зе може запропонувати свій формат, більш зручний для кандидата, враховуючи складність його попереднього спілкування з журналістами. Тут ми можемо очікувати пропозиції команди Зеленського, як умову його участі,

– говорить Андрій Юсов.

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Загалом, мінімальне спілкування Володимира Зеленського з пресою та експертами пояснюється тим, що він веде кампанію на двох рівнях – національному та локальному. На національному створюється розмитий міф: він намагається уникати відповідей на всі важкі та гострі питання. Таким чином, дає можливість своєму електорату створити образ кандидата-міфа. Кожен в ньому бачить щось своє: Західна Україна – зміни, можливо, прямування до євроінтеграції, адже він успішний бізнесмен, який створив свій бізнес. Схід каже, що він домовиться з Росією. Паралельно він працює на локальні групи – молодь й не лише, і намагається їх підтягнути.



Кожен з проголосувавших бачить у Зе "свого" кандидата

Формат його кампанії не передбачає будь-які публічні виступи і заяви щодо актуальних і гострих питань. Це категорично заборонено: такий крок одразу знищить його імідж і поставить хрест на кампанії, яка розрахована до листопада. Тобто до закінчення передвиборчої парламентської кампанії ми не побачимо жодних дебатів, виступів тощо,

– зазначає політолог, глава центру "Ейдос", Віктор Таран.

Водночас, на думку директора інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрія Миселюка дебати не дадуть і не заберуть від рейтингу десятки відсотків.

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"За результатами дебатів рейтинг того чи іншого кандидата може втратити чи здобути буквально 1-3%. Це не вирішальний момент в кампанії, хоч і суттєвий", – додає Андрій Миселюк.

Серіал перемагає реальність

Експерти сходяться на думці, що більшість прихильників Зеленського у своєму сприйнятті керуються штучно створеним образом головного героя, вдало створеного серіалом "Слуга народу". Мало хто з його надійного електорату замислюється над тим, що головний герой серіалу – це лише вдало зіграний телевізійний образ.



Для багатьох Володимир Зеленський так і залишився політиком-загадкою

Опоненти кандидата переконують в небезпечності такого стану справ: воююча країна не може отримати кота в мішку, від якого незрозуміло чого чекати.

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"Зеленський зробить все, аби уникнути участі в дебатах, незважаючи на всі публічні заклики. Він чудово розуміє – на дебатах у нинішньому форматі, коли кандидати дискутують з опонентом і експертами, йому буде вкрай складно втриматись. Якби це були дебати віч-на-віч з діючим президентом, під час яких можна було б перейти на персональні звинувачення чи виклики, тоді він би погодився. Дебати потрібні, але їх не буде. Він не ризикне брати участь в таких дискусіях, бо для нього це – політична смерть", – прогнозує Віктор Таран.