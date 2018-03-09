Порошенко так і не поклав квіти до пам'ятника Шевченку

У п’ятницю, 9 березня, Президент України Петро Порошенко так і не приїхав покладати квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди 204-ї річниці від дня народження поета. Причиною неприбуття президента стали протестувальники-прихильники Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Страна".

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що до парку Шевченка, куди мав прибути Порошенко, проникли активісти, обійшовши правоохоронців із металошукачами.

Згодом підходи до пам’ятника Шевченку перекрили прихильники Саакашвілі, які вимагали імпічменту Порошенка.

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Зазначається, що покладання квітів до монумента було заплановано на 12:00. Через це в Києві були зроблені безпрецедентні заходи безпеки: перекриті дороги, скасовані зупинки громадського транспорту і прохід вулицями після ретельної перевірки.

При цьому є ймовірність, що Порошенко приїде покласти квіти після того, як завершиться мітинг.