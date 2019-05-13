Порошенко таємно присвоїв високі звання Демчині та Кривоносу
За травень 2019 року Петро Порошенко присвоїв 26 генеральських звань. Зокрема, звання генерал-полковника таємно отримав Павло Демчина, а звання генерал-майора – Сергій Кривонос.
Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
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Окірм того, Бутусов зазначив, що минулого тижня Порошенко нагородив званням Героя України голову СБУ Василя Грицака. "Але, якщо щодо керівника СБУ інформація була відкритою, то документи про звання для Демчини та Кривоноса засекретили", – стверджує журналіст.
Нагадаємо, Павло Демчина – це перший заступник глави СБУ. НАБУ відкривало проти нього справу та розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем. А Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на президентських виборах на користь Петра Порошенка. У березні гарант призначив його заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.
Кого ще з цікавих осіб Петро Порошенко вирішив нагородити наприкінці своєї каденції:
- Колишнього нардепа від "Партії регіонів" і водночас скандального забудовника Ігоря Лисова (орден "За заслуги" І ступеня);
- Міністра культури Євгена Нищука та керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Оніщенка (обидва отримали орден князя Ярослава Мудрого V ступеня);
- Заступника голови Адміністрації Президента Костянтина Єлісєєва та першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва (обидва отримали орден "За заслуги" ІІ ступеня);
- Голову громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", активіста Семена Кабакаєва, радника Порошенка та речника його виборчого штабу Олега Медведєва, керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Ярослава Мельника, голову Київської облдержадміністрації Олександра Терещука та прес-секретаря українського президента Святослава Цеголка (усі отримали орден "За заслуги" ІІІ ступеня);
- Начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, полковника Андрія Салєнкова (отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня);
- Керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Айну Тимчук (отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня);
- Сестру Софії Ротару Ауріку (повне ім'я – Аурелія Михайлівна Ротару) (отримала звання Народної артистки України).