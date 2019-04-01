11:08
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Порошенко торік заробив майже в 100 разів більше, ніж у 2017 році

      723
      Порошенко заробив майже 1,56 мільярда гривень у 2018 році
      Порошенко заробив майже 1,56 мільярда гривень у 2018 році / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів за минулий 2018 рік. Водночас, у 2017 році його прибуток склав майже у 100 разів менше – всього 16,3 мільйона гривень.

      Окірм мільярдних доходів, чинний президент має нерухомості і земельних ділянок на 77,5 мільйона гривень і понад 100 компаній у власності. Про це свідчать дані в його електронній декларації за 2018 рік.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      Глава держави задекларував 1,1 мільярда гривень дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust Schweiz AG, 400 мільйонів гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" Прайм Ессетс Кепітал".

      Зарплата президента становить 336 тисяч гривень доходу. 777 тисяч склав дохід від відчуження нерухомого майна. Майже 21 мільйон відсотки із депозитів у "Міжнародному інвестиційному банку". 

      У декларації глави держави вказані 15 об'єктів нерухомості, серед яких земельна ділянка площею 33,1 тисячі метрів квадратних і чотири квартири.

      Президент також задекларував два авто Mercedes-benz 2010 року випуску та автомобіль дружини Jaguar 2018 року випуску. Має Порошенко і кілька дорогих годинників від Hublot, Breguet, Patek Phillip.

      Дружина гаранта Марина Порошенко має коштовності від Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а також годинник від Hublot. Крім того у першої леді є чорна норкова шуба від Rinoi, кожушок із соболя Simonetta Revizza та кілька дорогих сумочок.

      Порошенко зберігає готівкою майже 1 мільйон доларів, 11,4 тисячі євро, 10,56 мільйонів гривень та 8 тисяч фунтів.

      У 2018 році президент витратив 328,6 мільйона гривень – 130 мільйонів на покупку цінних паперів, 122,9 мільйонів на рекламу, 39,8 мільйонів гривень заплатив податку, а 481,2 тисяч гривень за компослуги.

      Зауважимо, Петро Порошенко за попередніми підрахунками виборчих бюлетенів проходить у другий тур президенстьких виборів. Його конкурентом стане Володимир Зеленський.

      Підрахунок офіційних результатів виборів президента України:

      1. Володимир Зеленський – 30,27%
      2. Петро Порошенко – 16,52%
      3. Юлія Тимошенко – 13,08%
      4. Юрій Бойко – 11,52%
      5. Анатолій Гриценко – 7,11%.
       

       

       

       

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
      22172
      Теги: Новини України Гроші е-декларування Петро Порошенко Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 27428
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      7571
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      сьогодні , 08:01 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      13466
      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      31 березня , 23:31 День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      Євгенія Мазур 1555
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      31 березня , 23:25 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      3962
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук