Порошенко у річницю катастрофи малайзійського "Боїнга" нагадав, хто за це має бути покараним

Президент України Петро Порошенко підкреслює, що Російська Федерація повинна неодмінно понести покарання за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу МН-17, що сталася 4 роки тому.

Про це він написав у Facebook.

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Порошенко заявив, що слідча група встановила причетність Російської Федерації до катастрофи лайнера малазійського. Зокрема, за даними слідства, літак збив зенітно-ракетний комплекс "Бук", який доставили з Росії на окупований Донбас.

"Саме Росія має понести відповідальність за цей теракт. Україна і надалі буде надавати всю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування і покарання винних в трагедії", – додав Президент.

Що таке катастрофа MH17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.