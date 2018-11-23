Порошенко у великій залежності від Росії, – Соболєв

Віктор Медведчук не перше десятиліття відкритий провідник російського впливу в Україні. Він не приховує своїх дружніх партнерських стосунків з Володимиром Путіним. Звісно, найсумніше, що зараз в умовах війни за незалежність, в умовах, коли від Росії йде найбільша загроза нашої державності, голова нашої країни має з кумом Путіним тісні стосунки.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів нардеп від "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

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"Про що вони (Порошенко та Медведчук, – 24 канал) говорять, які домовленості можуть бути після таких зустрічей – це завдання спеціального розслідування, яке, я впевнений, має провести Служба безпеки з іншими правоохоронними органами. Але тільки після того, як Порошенко не буде президентом України. Адже поки він обіймає чинну посаду, то є тільки один спосіб розслідувати його діяльність – процедура імпічменту, яка наглухо заблокована", – пояснив Соболєв.

За його словами, найсумніше, що йдеться не просто про таємні зустрічі. Проблема в тому, що в Україні добре продовжують розвиваються російські банки, весь мобільний зв'язок далі належить компаніям РФ. В нашій державі, окрім Медведчука, добре себе почувають і Льовочкін, і Ахметов та інші люди, які діяли та діють в інтересах Росії. Вони не тільки не нейтралізовані, вони успішно ведуть бізнес і займаються політикою, яка для них є продовженням бізнесу.

Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:

Те, що знайшов журналіст Михайло Ткач – це черговий доказ того, що наш президент у великій залежності від Росії. Як це змінити? По-перше, не обирати його, а по-друге, провести розслідування. Я б не хотів розкидатись словами, як любить це робити Порошенко, про російського агента. Втім, всі зв'язки будь-якого посадовця з РФ треба ретельно виявляти та вирізати,

– наголосив нардеп.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що Віктор Медведчук таємно їздить до Адміністрації Президента, його там помічали неодноразово. Журналісти вважають, що Медведчук може бути консультантом Порошенка щодо майбутніх виборів. Адже єдиний опонент, якого він може перемогти в другому турі – це опозиціонер Юрій Бойко.

Дивіться відео повного інтерв'ю з народним депутатом від "Об'єднання "Самопоміч" Єгором Соболєвим, а також з експертом Віктором Тараном: