Порошенко увів у дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності України

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Це рішення визнає необхідність подальшого вдосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Росії.

Указ передбачає, що в Україні створять міжвідомчу робочу групу, яка готуватиме пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави.

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Цій групі доручено напрацювати пропозиції РНБО щодо:

удосконалення системи територіальної оборони,

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді,

підготовки військового резерву ЗСУ та інших військових формувань,

протидії інформаційній агресії проти України,

організації й підтримання дій руху опору.

Хто увійде до міжвідомчої групи та стане її головою?

Група складатиметься з голови, секретаря та інших. Головою міжвідомчої робочої групи Порошенко призначив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса. А ще президент затвердив положення про цю групу.

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Так, Кривонос протягом 3 місяців повинен внести на розгляд РНБО пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів. А протягом 6 місяців – внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства.

До складу міжвідомчої робочої групи входять також:

заступники міністра оборони,

міністра внутрішніх справ,

міністра закордонних справ,

міністра освіти і науки,

міністра молоді та спорту,

міністра у справах ветеранів,

міністра інформаційної політики,

голови СБК,

командувача Нацгвардії,

командувача Сухопутних військ ЗСУ.

До складу групи також можуть бути включені за згодою представники Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента, Національного інституту стратегічних досліджень.