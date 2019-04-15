Порошенко уже програв Зеленському, бо прийняв його правила гри

Імовірно, чинний український гарант Петро Порошенко має поганих радників, бо ті його заводять не туди – за умови, що ти поступаєшся своєму опонентові більш ніж удвічі, слід змінювати не місце та спосіб ведення дискусії. Адже стадіон – це на 100% територія Зеленського, оскільки є територією шоу, а не майданчиком для дискусії.

Як підкреслює медіаексперт і політтехнолог Олексій Ковжун, Порошенко, прийнявши правила гри Зеленського, у виборчій боротьбі вже програв тому, передає "Апостроф".

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"Коли ти приймаєш нав'язані правила гри, ти програв заздалегідь. Якщо вам запропонують побоксувати з Кличком, ви, напевно, відмовитесь. Я так точно відмовлюся. Грати з ним в морський бій? Може бути, я не знаю, як він грає у морський бій, але це – все ж не його територія", – зауважив експерт.

Він, зокрема, підкреслив, стадіон і вся ця історія навколо дебатів – це на 100% територія Зеленського, оскільки є територією шоу.

Це не територія ораторів, це не територія предметної дискусії. Більш того, у стадіонного шоу є свої закони: оплески, рев трибун, динаміка, дійових осіб видно з будь-якої трибуни... Rolling Stones відмінно почуваються на стадіоні, але загалом багато рок і поп-груп уникають стадіонів, тому що це дуже складний майданчик і це вже точно не майданчик для дискусій,

– переконує Ковжун.

Водночас політтехнолог припустив, що Порошенко має поганих радників, бо ті штовхають його на необачні кроки у цій боротьбі кандидатів.

"Маю відчуття, що йому просто радять погано. Коли у тебе – розрив удвічі, потрібно щось змінювати не в місці або способі ведення дискусії, а потрібно, прямо змінювати, змінювати. Потрібно взяти та що-небудь зробити", – каже він.

За його словами, чинний президент відрізняється від претендента тим, що останній може тільки обіцяти, а чинний президент може робити.

"Наприклад, якщо пофантазувати: ми прокидаємося вранці та з'ясовуємо, що країною прокотилася хвиля репресій, і цілу купу людей, про яких говорить преса, громадянське суспільство, волонтери та патріоти, раптом зняли з посад, і ті опинилися під слідством. Відтак, маю сподівання на виконання обіцянок, які він дав учасникам ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", – підсумував Ковжун.

Натомість політолог Віктор Таран вважає дещо інакше. За його словами, власне команда Зеленського загнала себе в інституційну пастку та дала можливість Петрові Порошенку зайти на свою територію.

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Команда Зеленського поставила інформаційний блок і не запускала Порошенка до свого електорату, який вони загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куди президент не міг достукатись. І тут вони випадково його запустили на свою територію. Звісно, він цим скористається,

– зазначив він у ефірі 24 каналу.

На його думку, коли команда Зеленського пропонувала стадіонний формат дебатів, то була переконаною, що Порошенко відмовиться. Вони сподівалися, що зможуть уникнути дебатів, пояснюючи це тим, що опонент злякався. Позиція ж Петра Порошенка – "добре, я йду на дебати" – повністю поламала хід їхнього дискурсу. Крім того, вона ставить Володимира Зеленського в незручну ситуацію, адже дебати тривають три години віч-на-віч. А це зовсім інший рівень дискусії – "не можна хайпити та хохмити 3 години".

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, щоб кожен із учасників дебатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.



Існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.