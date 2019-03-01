Порошенко в церкві та Зеленський-політик на рівні MARUV: підготовка кандидатів до виборів

Петро Порошенко продовжує ходити по церквам, а ще проявив танцювальні таланти. Юлія Тимошенко збирає квіти, а Володимир Зеленський шукає міністрів через Facebook.

Петро Порошенко під вибори оголосив війну бідності, раптово і на 5 році своєї каденції – пообіцяв пенсіонерам індексувати пенсії.

Читайте також: Тимошенко з булавою, комунальник Зеленський і "Ляшкобуси": що роблять кандидати перед виборами

На Львівщині він знову зробив селфі з хлопчиком та відвідав усі церкви на своєму шляху. Потім потис руки усім охочим, знову відвідав усі церкви на своєму шляху.



Селфі з президентом

Потім глава держави поїхав до молоді на Київщину, де травив анекдоти і танцював. Також поділився планом Б: якщо не складеться президентом – хоче бути депутатом Європейського парламенту.

Авторка мему про зубожіння Юлія Тимошенко була в Малині на Житомирщині та знову з обремком білих троянд знову обіцяла зміни.



Юлія Тимошенко збирає троянди по Україні

Війна звинувачень між лідеркою "Батьківщини" та Петром Порошенком, яка спалахнула минулого тижня, перекочувала у будівлю Ради. На погоджувальній раді леді Ю довелось відбиватись від закидів оточення Порошенка у підкупі виборців.

Мер Львова Андрій Садовий порівняв їх суперечки з балаганом на ринку. Сам він тим часом будує космічні плани – на фоні ракети у КБ "Південному" в Дніпрі порадив подумати про космічну галузь.



Андрій Садовий нагадав про космічну галузь

Володимир Зеленський шукає команду мрії. Він не міг без шанувальників написати програму, а тепер пропонує їм написати йому і команду.

Виборці пропонують у соцмережах, але поки сумнівні варіанти. Ось наприклад, у крісло міністра транспорту – Сердючку, а Юзіка – генпрокурором, щоб з'їв усіх корупціонерів.

А у новому трейлері "Слуги народу" висміює дерибан солодких посад, які політики шматують, як солодкий торт.

Днями Зе дуже оконфузився – привітав чоловіків з 23 лютого, але одразу витер пост. Бо ж його одразу присоромили у соцмережах за радянську звичку. А от для Олександра Вілкула, Юрія Бойка та Євгена Мураєва 23 лютого – це день перемоги "великой страны".

Скандальний відбір на Євробачення цього року не обійшовся не лише без скандалів, але і без виборів. Виконавців дотепно порівнювали із претендентами на президентське крісло. Уже набридлі хіти KAZKA схожі на безвіз і томос Порошенка. Кавер на кавер про червону калину Yuko - нагадує політичні метаморфози Тимошенко.



Порівняння Maruv та Зеленського

Анна-Марія поглядами схожі на тріо кандидатів Бойко-Вілкул-Мураєв. А Maruv в політиці не розуміється, як і Зеленський.