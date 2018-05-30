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Порошенко відібрав п'ять нових членів НКРЕКП, – джерело

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Порошенко відібрав нових членів НКРЕКП
Порошенко відібрав нових членів НКРЕКП / rbc.ua

Президент України Петро Порошенко відібрав 5 нових кандидатур для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Як повідомило джерело агентства "Інтефакс-Україна", новими членами НКРЕКП стали Олександр Формагей (співробітник "Укргідроенерго"), Олена Антонова (з ДТЕК), Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП), Дмитро Коваленко (з "Укренерго") і Євген Магльованний (співробітник Держенергоефективності). За словами співрозмовника агентсва, зранку 30 травня вони вийдуть на роботу.

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Також на сайті президента опубліковано два Укази, датовані 26 травня – про звільнення з посад голови НКРЕКП Дмитра Вовка та члена Нацкомісії Руслана Машляковського.

Попередній склад комісії, зокрема, "ручного" голову Дмитра Вовка звинувачують у сприянні затвердженню кабальної для українців формули "Роттердам+".  Національне антикорупційне розслідує можливу змову між Петром Порошенко, Рінатом Ахметовим та компанією ICU, через яку громадяни щороку переплачують 1 мільярд доларів за електроенергію.

Нагадаємо, 14 травня номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКУ затвердила перелік з 10 кандидатів для подальшої передачі Президенту України на розгляд. З цього списку президент мав відібрати і призначити 5 нових членів НКРЕКП. Ще два члени НКРЕКП будуть призначені за підсумками другої "хвилі" конкурсу.

Що таке НКРЕКП? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – державний орган, який регулює та контролює діяльність суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До завдань органу, зокрема, належать:
 - збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави;
- забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
- сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;
- визначення цін і тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі тощо.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко комунальні послуги Тарифи Енергетика
Джерело: 24 Канал
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