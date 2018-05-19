Порошенко відповів, коли і на скільки зросте мінімальна зарплата українців

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Хмельницького заявив, що зростання мінімальної заробітної плати до 4,2 тисячі гривень у другому кварталі цього року не є межею.

Про це повідомляє УНІАН.

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Треба робити рішучі кроки, забезпечуючи зростання заробітної плати. Минулого року прийняли рішення про підвищення зарплати до 3,2 тисячі гривень — удвічі, потім — 3,7 тисячі. Є завдання вийти на 4 тисяч до кінця року. І це не межа,

– наголошує президент України.

Також Порошенко додає, що відмінність мінімальної від середньої лише в 1,8 раза є неприйнятною.

Зокрема, він повідомляє, середня зарплата в країні наразі наближається до 9 тисяч гривень.

Зазначимо, з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 3 тисяч 723 гривень з 3 тисяч 200 гривень.

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, середня зарплата українців у 2018 році виросла з 7711 гривень у січні до 8382 гривень у березні – майже на 9%. Однак якщо у Києві цей показник сягає майже 14 тисяч, то у Тернопільській, Чернігівській та Чернівецькій областях середня зарплата не дотягує до позначки у 6,5 тисячі.



Середня зарплата українців у березні 2018 року