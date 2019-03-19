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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Порошенко відповів Путіну на зухвалу заяву: "Не збираюся ні кашу варити, ні на риболовлю бігати"

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      Порошенко відповів Путіну на заяву про неможливість "зварити кашу" з керівництвом України
      Порошенко відповів Путіну на заяву про неможливість "зварити кашу" з керівництвом України / Getty Images

      Заяву президента Росії Володимира Путіна про неможливість "зварити кашу" з українським керівництвом прокоментував президент України Петро Порошенко. Він запевнив, що не збирається "кашу ні варити, ні їсти її".

      Під час візиту 18 березня до окупованого Криму в річницю анексії півострова Путін заявив, що російський та український народи нібито ніколи не сварилися. А нерозуміння, за словами президента РФ, існує лише "із сьогоднішнім керівництвом України, з яким навряд чи можна зварити кашу".

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      "Те, що вони творять, іноді просто викликає острах і здивування. Так і хочеться запитати українською – "З глузду з’їхав чи шо?", – заявив Путін.

      Щодо того, що хтось з кимось каші не зварить – я не збираюся ні кашу варити та їсти, ні на риболовлю бігати, як деякі наші кандидати,
      – сказав Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

      Президент наголосив, що річниця окупації Криму повинна згуртувати українців у справі звільнення захопленого півострова.

      Як відбулася анексія Криму Росією? Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Петро Порошенко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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