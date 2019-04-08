Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА

Президент України Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

"Усунути Степанова Максима Володимировича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації", – йдеться в тексті указу №107/2019, датованого 6 квітня і оприлюдненого на сайті голови держави.

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Тимчасово головою ОДА працюватиме перший заступник Сергій Паращенко, згідно з іншим указом Порошенка. До слова, раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.

Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Що відомо про Сергія Паращенка? У 2005 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство". У 2010 році обраний депутатом Одеської облради по мажоритарному округу Арцизького району. У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради VII скликання. Керівник фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність". 11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА.