Порошенко викликав Зеленського на дебати, той погодився
Президент України Петро Порошенко викликав кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати. З такою пропозицією глава держави виступив після оголошення результатів екзит-полів.
На виборах президента лідирує Зеленський (30,6% голосів), далі йде Порошенко (17,8%), свідчать остаточні результати Національного екзит-полу.
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Ключовим елементом виборів у другому турі повинні бути дебати. І якщо хтось ухилятиметься, то це означає, що йому нічого сказати, –
сказав Порошенко.
Зеленський заявив, що готовий піти на дебати з Порошенком.
"Запитала Зеленського, чи готовий він до дебатів з Порошенком. "Я готовий", – відповів Зеленський", – повідомила журналістка Крістіна Бердинських.
Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.