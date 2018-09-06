Порошенко вимагає, щоб українським контрактникам платили більше

Президент України Петро Порошенко виступає за підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців щонайменше на 30%.

Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони України в четвер у Києві.

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Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%,

– зазначив Порошенко.

Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від Уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Він також висловив сподівання, що макроекономічні показники України дозволять забезпечити фінансування сектора національної безпеки і оборони.

"Головне – по-перше, забезпечення зброєю Збройних сил України. Все, що ми бачили на військовому параді, в тому числі і в якості дослідних зразків, повинно негайно вступити в війська, інакше це все показуха", – визнав Порошенко.

6 вересня під час пленарного засідання депутати Верховної Ради прийняли за основу законопроект про зміну офіційного вітання у Збройних силах України на "Слава Україні" – "Героям слава".