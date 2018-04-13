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Порошенко висловив переконання, що Україна нічого не втратить після запуску "Північного потоку"

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко запевнив, що Росія не зможе обійтися без газотранспортної системи України, в тому числі й після 2019 року. За його словами, така ситуація спостерігатиметься і після запуску "Північного потоку-2".

Таку заяву український гарант зробив у ефірі українських телеканалів.

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"Росія не обійдеться без української газотранспортної системи, в будь-якому разі. Після 2019 року, в тому числі. Друга позиція – "Північний потік-2" є абсолютно політичним проектом. Туди треба вкласти 15-20 млрд, а в нас система – готова", – зауважив політик.

Як підкреслив президент, Україна є готовою транспортувати не 70, 80, 90 або 94-97 мільярди кубічних метрів газу, які було транспортовано в 2017 році, а 150 мільярдів кубічних метрів.

Тобто будівництво "Північного потоку-2" – викидання на вітер 20 мільярдів – є абсолютно економічно беззмістовним. І це я кажу лідерам Європейського Союзу: ви просто робите газ, який ви будете купувати, дорожчим, а свою економіку – неконкурентоздатною. Ви дієте, в даному випадку, аж ніяк не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності ЄС і конкурентоздатності ЄС. І я хочу вас запевнити, що мій голос так само як і голос України дуже добре почуто,
– додав Порошенко.

За його словами, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем’єр-міністром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном було домовлено, що проект "Північний потік-2" має бути реалізовано лише з урахуванням інтересів України.

"Як саме інтереси України буде враховано? Це можуть бути різні варіанти: починаючи від того, що Україні буде гарантовано не зниження обсягу транзиту", – зазначив український лідер.

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Водночас він зауважив, що всі газові угоди РФ з усіма країнами ЄС мають застереження про Стокгольмський арбітраж.

До слова, нещодавно представниця США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон сповітила, якою може бутти альтернатива будівництву скандального "Північного потоку-2" в обхід України.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.

"Північний потік-2" зводять як альтернативу транзиту газу через Україну. Критики проекту вказують насамперед на те, що газопровід поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.

Теги: Північний потік-2 Європа ГТС Газовий конфлікт Україна – Росія Новини Росії Президент України Петро Порошенко Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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