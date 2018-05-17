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Порошенко виступає за фінансування капітального ремонту ЗПС аеропорту Дніпра

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / ar.volyn.ua

Президент України Петро Порошенко в четвер, 17 травня, заявив про необхідність перетворення Дніпра на великий повітряний хаб.

Про це він повідомив в ході робочого візиту до обласного центру, передають "Українські Новини".

"Щодо аеропорту... Я нещодавно зустрічався із мером міста Борисом Філатовим, з головою ОДА (обласної державної адміністрації) паном Резніченко та схвалив і підтримав ініціативу, до якої активно долучилися наші народні депутати", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів про перспективи державного фінансування відповідного будівництва.

За словами глави держави, влада має намір зробити все можливе для того, щоб місто мало такі ж транспортні можливості у сфері авіаперевезень, як інші міста-мільйонники України. При цьому він акцентував увагу на необхідності місцевого та державного бюджетного фінансування ремонту наявної злітно-посадкової смуги (ЗПС).

"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб прийшов новий інвестор; для того, щоб було побудовано будівлю аеропорту; для того, щоб Дніпро перетворився на справжній повітряний хаб; для того, щоб кошти як і місцевого, так і державного бюджету були спрямовані на капітальний ремонт злітної смуги", – підкреслив Порошенко.

Експерти відзначають, що заява Президента України розходиться з раніше озвученою думкою міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, який відвідав Дніпро на початку поточного тижня. Тоді чиновник розповів про те, що уряд не збирається ремонтувати наявну смугу. "Мова йде не про ремонт старої злітної полоcи, а про будівництво нової", – підкреслив міністр. При цьому з промови міністра можна було зробити висновок про те, що й локація самого аеропорту Дніпра може бути змінена, що було негативно оцінено більшістю галузевих аналітиків.

Теги: Петро Порошенко Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко Володимир Омелян Новини Дніпра Борис Філатов
Джерело: 24 Канал
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