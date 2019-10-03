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      Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      П’ятий український президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Колишнього гаранта мали допитати у справі щодо організації незаконного перетину кордону України.

      Як розповіла речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова під час брифінгу, Порошенко мав прийти на допит до ДБР на 10 ранку 3 жовтня. Допит стосується кримінального провадження щодо ймовірної організації незаконного переправлення через кордон осіб з використанням завідомо підробних документів. Також слідчі мають з’ясувати, чи вносили посадовців державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, аби політик міг безперешкодно перетнути кордон.

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      Також Іванова натякнула, що Порошенко не з’явився на допит через його участь у засіданні Верховної Ради.

      "Є певний документ, опублікований на одному з інтернет-ресурсів, від адвоката з його позицією про те, що сьогодні відбувається засідання Верховної Ради України. Але, коли ми надсилаємо повістки, зкорема через апарат Верховної Ради, не можемо вгадати, коли відбудеться те чи інше засідання. Але нас звинувачують, що це ми робимо якимось чином спеціально... Єдине, що в цій ситуації ми можемо зробити, це – направити повторну повістку через апарат Верховної Ради", – підкреслила речниця ДБР. 

      Про відкриття справи щодо можливої організації Порошенком незаконного переправлення осіб через держкордон під час поїздки на Мальдіви у 2018 році ДБР заявило на початку серпня. Тоді у бюро зауважили, що розслідуються ймовірні дії Порошенка та посадовців митної і прикордонної служб щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також під час цього перетину було використано завідомо підроблені документи.

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      Зауважимо, що Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Відомо, що політика вже викликали на допит у ДБР за справою щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області. Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

      Що відомо про поїздку Порошенка на Мальдіви

      У 2018 році журналісти проєкту "Схеми" поширили інформацію, що Порошенко провів на Мальдівах новорічні канікули, але це не афішував. Коли справа набула резонансу, інформацію про поїздку підтвердила пресслужба екс-гаранта. За її словами, оплачував Порошенко поїздку з власної кишені, а нічого не говорив про це з міркувань безпеки.  

      Згодом журналісти з’ясували, що поїздка на Мальдіви коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів ( сніданки – 10 791 долар, обіди – 4 682 долари, а вечері – у 3 165 доларів). Загалом усі додаткові послуги становили 37 тисяч 550 доларів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Мальдіви Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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