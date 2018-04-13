Арбітраж щодня збільшує суму, яку "Газпром" повинен виплатити Україні, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна отримає кошти, які "Газпром" повинен виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це пише Порошенко у Twitter.

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Я хочу підкреслити і заспокоїти усіх українців: Україна отримає кожен долар з рішення про 4,6 мільярдів доларів. Я у цьому абсолютно впевнений як президент. Ми координуємо дії наших юристів, і у мене не виникає жодних сумнівів у зв'язку з цим,

– сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам у п'ятницю, 13 квітня.

Президент додав, що кожен день затримки виплати "Газпромом" боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшує суму, яку повинна виплатити російська компанія "мінімум на 0,5 мільйона доларів вдень".

Таким чином, за підсумками двох арбітражних суперечок між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" зобов'язаний доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярдів доларів.

Хочу наголосити і заспокоїти всіх українців - кожний долар за рішенням Стокгольмського арбітражу про 4,6 мільярдів доларів Україна отримає. pic.twitter.com/joA0ViodPe — Петро Порошенко (@poroshenko) April 13, 2018

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.