Порошенко вручив державні нагороди актору Джону Малковичу та диригентові Рікардо Мутті: фото

Президент України Петро Порошенко на концерті "Шляхи дружби. Равенна – Київ " відзначив державними нагородами України актора Джона Малковича, професора Ніколо Франко Балонні, диригента Рікардо Мутті та президента Равеннського фестивалю Крістіні Мутті.

Про це президент заявив у своєму Twitter.

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Вручив державні нагороди України диригентові Рікардо Мутті, акторові Джону Малковичу, професору Ніколо Франко Балонні та президенту Равеннського фестивалю Крістіні Мутті. Дякую за підтримку та солідарність з Україною! – зауважив президент.

Петро Порошенко також зазначив, що музичний проект "Шляхи дружби. Равенна – Київ" це музичне свято, яке поєднує Україну та Європу і повертає Україну до родини європейських народів.



Президент вручає нагороду голівудському актору Джону Малковичу

"Особливо важливо, що цей концерт відбувається у часи, коли Україна дає відсіч військовій агресії РФ. І ми маємо підтримку усієї Європи і всього світу, щоб нарешті на нашій землі запанував мир", – написав Порошенко



Порошенко нагороджує президента Равеннського фестивалю Крістіну Мутті

Додамо, що італійські та українські музиканти у неділю 1 липня зіграли концерт на Софійській площі у Києві у рамках міжнародного проекту «Шляхи дружби. Равенна – Київ». У концерті взяли участь понад 300 майстрів класичної музики, оперного і хорового співу.



Це свято поєднує Україну та Європу і повертає нас до родини європейських народів.

Сьогодні не можу не згадати українського митця, Героя України Василя Сліпака, який співав на оперних сценах Європи, але коли у 2014-му році держава опинилася у небезпеці, - записався добровольцем і пішов на фронт. Ми всі пам’ятаємо і шануємо його пам'ять. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 липня 2018 р.