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Порошенко вручив державні нагороди актору Джону Малковичу та диригентові Рікардо Мутті: фото

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На концерті "Шляхи дружби. Равенна – Київ" Порошенко вручив державні нагороди
На концерті "Шляхи дружби. Равенна – Київ" Порошенко вручив державні нагороди / twitter.com/poroshenko

Президент України Петро Порошенко на концерті "Шляхи дружби. Равенна – Київ " відзначив державними нагородами України актора Джона Малковича, професора Ніколо Франко Балонні, диригента Рікардо Мутті та президента Равеннського фестивалю Крістіні Мутті.

Про це президент заявив у своєму Twitter.

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Вручив державні нагороди України диригентові Рікардо Мутті, акторові Джону Малковичу, професору Ніколо Франко Балонні та президенту Равеннського фестивалю Крістіні Мутті. Дякую за підтримку та солідарність з Україною! – зауважив президент.

Петро Порошенко також зазначив, що музичний проект "Шляхи дружби. Равенна – Київ" це музичне свято, яке поєднує Україну та Європу і повертає Україну до родини європейських народів.

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Президент вручає нагороду голівудському актору Джону Малковичу

"Особливо важливо, що цей концерт відбувається у часи, коли Україна дає відсіч військовій агресії РФ. І ми маємо підтримку усієї Європи і всього світу, щоб нарешті на нашій землі запанував мир", – написав Порошенко

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Порошенко нагороджує президента Равеннського фестивалю Крістіну Мутті

Додамо, що італійські та українські музиканти у неділю 1 липня зіграли концерт на Софійській площі у Києві у рамках міжнародного проекту «Шляхи дружби. Равенна – Київ». У концерті взяли участь понад 300 майстрів класичної музики, оперного і хорового співу.

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Це свято поєднує Україну та Європу і повертає нас до родини європейських народів.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини культури Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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